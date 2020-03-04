دولة رئيس مجلس الوزراء يصل على رأس وفد حكومي لبلدية تازربو ويبدأ جولته بافتتاح المجمع الإداري للبلدية

الكفرة 04 مارس 2020 (وال) – وصل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني على رأس وفد حكومي رفيع إلى بلدية تازربو، وذلك لافتتاح عدد من المشاريع الحكومية وتدشين العمل بمشاريع أخرى جديدة.

ورافق دولته في هذه الجولة الأولى لبلدية تازربو أمس الثلاثاء، معالي وزير التعليم فوزي بومريز، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومعالي وزير الزراعة الدكتور حسن الزيداني، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

وفور وصوله والوفد المرافق له لتازربو، كان في مقدمة مستقبلي دولته، عضو مجلس النواب عن البلدية محمد دومه، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي ، إضافة إلى ضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة العربية الليبية ووزارة الداخلية والحرس البلدي، وعدد من أعيان ومسؤولي البلدية.

وافتتح دولته المقر الإداري للبلدية، بعد إنشائه من قبل الحكومة الليبية ليكون مقرا للمجلس التسييري، ومختلف القطاعات العامة للبلدية.

وعقد دولته اجتماعا في المقر الجديد بمختلف الحاضرين إضافة إلى الوفد المرافق له، متفقداً سير العمل بالبلدية وأبرز احتياجاتها وآليات توفيرها.

وأكد دولته اهتمامه التام بمدن الدواخل والواحات لما لها من أهمية بالغة واستراتيجية في حماية الوطن وخيراته.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لإيصال الخدمات لهذه المناطق تخفيفا للأعباء التي تواجه المواطن. (وال – الكفرة)

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