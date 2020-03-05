ليبيا تتكبّد خسائر بـ2.7 مليار دولار بسبب الإغلاقات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن الخسائر التراكمية من انخفاض إنتاج النفط والغاز بسبب إقفال المنشآت النفطية، بلغت أكثر من 2.7 مليار دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أن إنتاج النفط والغاز ما يزال في تراجع كبير ومستمر نتيجة الإقفالات التي طالت المنشآت النفطية، حيث بلغ الإنتاج 119،867 برميل في اليوم بحلول الأربعاء الموافق 4 مارس 2020.

وعبّرت المؤسسة، في بيان، عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وذكرت أن ناقلة ديزل تستعد للتفريغ في ميناء بنغازي اليوم، فيما يتوقع وصول ناقلة بنزين في وقت لاحق. مبينة أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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