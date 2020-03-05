الإعلان عن المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتدريب للباحثين عن العمل في بنغازي

بنغازي 05 مارس 2020 (وال)- أعلن بمقر شركة الخليج العربي للنفط اليوم الخميس، عن المرحلة الأولى لمبادرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، حول البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية التضامنية للتدريب الحرفي والمهني؛ للباحثين عن العمل بمدينة بنغازي.

هذا وجاء إعلان ذلك، خلال استقبال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والجهات الداعمة لمبادرة “البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات”.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة، بحضور مستشار عام غرفة التجارة والصناعة بنغازي السيد صلاح العمروني، عرض الخطة الأولى للتدريب المهني والتقني والحرفي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الجهات الداعمة لمبادرة “البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات”، التي دعمتها شركة الخليج العربي للنفط في شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى تكريم باقي الجهات الداعمة، وذلك بحضور مديري الإدارات بالشركة، ورئيس الهيأة الوطنية للتعليم التقني، ومدير مكتب العمل والتأهيل، وشركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ووزارة العمل والتأهيل، والهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني، وشركة الراحلة للخدمات النفطية.

وقد حضر اللقاء الذي يأتي في إطار دعم مبادرة دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، لوزارة العمل والتأهيل؛ بشأن اعتماد رؤية 2020 م، عام تدريب وتطوير وتنمية المهارات وبناء القدرات ورفع الكفاءة للقطاعين العام والخاص في ليبيا.(وال- بنغازي) ر ت

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