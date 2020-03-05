اخبار ليبيا الان اقتصاد

مختار الجديد يتهم سكرتير الصديق الكبير بالكذب

تم النشر منذُ يومين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

اتهم أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الدكتور مختار الجديد سكرتير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عبداللطيف التونسي، بـ “الكذب” بشأن عوائد بيع النقد الأجنبي والإنفاق.

وفي تدوينة على فيسبوك بعنوان (سكرتير الكبير يكذب) كتب، الجديد: “ليلة قبل أمس قال عبداللطيف التونسي سكرتير الصديق الكبير عبر قناة ليبيا الأحرار إن عوائد بيع النقد الأجنبي انفق منها 31 مليار دينار”.

وأضاف، “وقد تم تفنيد أكاذيبه بطرح التساؤل التالي عليه: إذا كانت الإيرادات النفطية لسنة 2019 كانت 31 مليار دينار، وقد انفقت بالكامل، مضاف إليها عوائد الرسوم المنفقة، حسب كلام التونسي، بقيمة 31 مليار دينار، هذا يعني أن إجمالي الانفاق خلال 2019 كان 62 مليار، في حين تشير تقارير المصرف المركزي إلى أن الانفاق الحكومي لسنة 2019 كان 45 مليار فقط”.

وقال الجديد، “وهنا يبرز تساؤل حول مصير الفرق بين الـ 62 مليار والـ 45 مليار والمقدر بـ 17 مليار دينار، وأين ذهبت، إن صدق كلام التونسي في أنها قد انفقت فعلا”.

وواصل، “التونسي كان يحاول إيجاد مبررات لعدم صرف المرتبات، فوقع في شر أكاذيبه ووجد نفسه في مواجهة سؤال لم يستطع الإجابة عليه”.

وقال الجديد، “إن ما يؤكد أكاذيب التونسي المتتلمذ على يد كبيرهم الذي علمهم الكذب هو حديث وزير المالية هذا الأسبوع عبر برنامج المؤشر، الذي أكد فيه وجود فوائض في حسابات وزارة المالية بقيمة 19 مليار دينار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تونس عليها ديون لليبيا بحوالي 34 مليار دولار ـ إبتداء من القبض على شبكات التزوير التونسية للعملات الأجنيية والليبية ومحاولة إدخالها للمصارف الليبية ـوتزوير الاوراق الشخصية والادارية والجوازات ـ وكذلك بسبب ضبط الاطنان من المشروبات الكحولية المصنعة في تونس و التي تم ضبطها في الحدود الغربية للدولة الليبية .

    رد

  • ضبط الاطنان من المشروبات الكحولية المصنعة في تونس و التي تم ضبطها في الحدود الغربية للدولة الليبية .

    youtube.com/watch?v=yEQzcgqPDAM

    رد