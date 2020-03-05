رئيس شركة الخليج للنفط يبحث آلية مواجهة فيروس “كورونا”

بنغازي 05 مارس 2020 (وال)- عقد رئيس شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة رضا الكزة.

هذا وناقش بن شتوان خلال اللقاء عقده بمكتبه في مقر الشركة في بنغازي، الاحتياطات الواجب مُراعاتها؛ لمواجهة خطر الوباء العالمي “فيروس كورونا” بمواقع وحقول الشركة.

وأصدر بن شتوان تعليماته؛ بإعداد مقترح كامل لمواجهة هذا الخطر، كذلك توفير المعدات والأدوات اللازمة لذلك. (وال- بنغازي) ر ت

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