الدولار والعملات الاجنبية تقفز مقابل الدينار الليبي في طرابلس وبنغازي

قفز الدولار الامريكي وبشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي في التعاملات المسائية عند اغلاق السوق السوداء في سوق المشير بطرابلس وسوق فينيسا في بنغازي .

وقال متعاملون في السوق السوداء أن سعر الدولار الامريكي قفز مقابل الدينار الليبي إلى 4.56 دينار في طرابلس، كما قفز إلى 4.67 دينار في بنغازي.

وصعد سعر اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، مقابل الدينار هو الآخر ليتجاوز 5.01 دينار في طرابلس، كما قفز اليورو مقابل الدينار الليبي إلى 5.11 دينار في بنغازي.

وقفز الجنية الاسترليني ايضا مقابل الدينار الليبي إلى 5.70 دينار.

فيما بلغت قيمة الدولار للحوالات إلى تركيا 4.57 دينار، وإلى دبي بـ 4.55 دينار.

وقفز سعر كسر الذهب لعيار 18 إلى 170 دينار بزيادة قدرها 7 دنانير.

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