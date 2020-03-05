ميناء طرابلس يستقبل 23 ألف طن بنزين

دخلت صباح الخميس، نواقل محروقات لميناء طرابلس ضمن خطة شركة البريقة لتسويق النفط لتوفير وقود الديزل والبنزين للمواطنين، في محاولة منها لفك الازدحام الحاصل منذ نحو شهر على محطات العاصمة.

ووفقا لبيانات حديثة نشرتها إدارة ميناء طرابلس، فقد دخلت ناقلة البنزين “أنوار أفريقيا” للرصيف النفطي وعلى متنها أكثر من 23 ألف طن، تمهيدا لتفريغها مباشرة لشركات التوزيع، بالتزامن مع توقف العمل في مستودعات طريق المطار بسبب الاشتباكات المسلحة.

كما سجلت الساعات الماضية دخول ناقلة البنزين “أنوار الخليج” المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وعلى متنها أكثر من 31 ألف طن بنزين.

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