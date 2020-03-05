“أوبك” تتفق على خفض جديد لـ”إنقاذ الأسعار”

اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، خلال اجتماعات عقدتها الخميس في فيينا، على زيادة خفض الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا بعد ما أقرت العام الماضي خفض قدره 1.2 مليون برميل يوميا يتم العمل به حتى آخر مارس الجاري.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين قولهما إن دول “أوبك” ترغب في استمرار الخفض بالاتفاق الجديد حتى نهاية العام الجاري شرط موافقة روسيا ودول أخرى على المقترح الذي سيتم دراسته الجمعة خلال اجتماع موسع سيضم دول “أوبك +”، بقيادة السعودية وروسيا. لكن قد لا يكون هذا الخفض كافيا لاستقرار الأسعار مع استمرار انخفاض الطلب.

وتزايدت المخاوف بشأن الحالة المزرية في سوق النفط الخام في أعقاب عدم اليقين العالمي بشأن تأثير فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم. وقالت أوبك إن انتشار الفيروس يترك “تأثيرا سلبيا كبيرا” على توقعات الطلب الاقتصادي والنفطي.

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