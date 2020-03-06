مصرف الصحاري عين زارة يُطلق خدمة “سداد”

أعلن مصرف الصحاري عين زارة بمدينة طرابلس عن إطلاق خدمة “سداد”،التي تتيح لزبائن المصرف بكل فروعه ووكالاته الاشتراك في الخدمة وكذلك شحن محفظة سداد من حساب الزبون للمشتركين في الخدمة.

ستبدأ خدمة “سداد” اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.. وتشير إدارة المصرف -في منشورها على الصفحة الرسمية- إلى أن خدمة “سداد” بعد عملية شحنها بأي مبلغ مالي يمكن من خلالها الدفع الإلكتروني في أكثر من 700 نقطة بيع داخل ليبيا عبر الهاتف الجوال، علاوةً على إمكانية التحويل المالي بين محافظ الزبائن المختلفة.

ونوهت إدارة المصرف إلى أن هذه الخدمة يتم الاشتراك بها بشكل فوري .. وما على الراغبين في الحصول عليها إلا التوجه لمصرف الصحاري عين زارة في الموعد المقرر مصحوبين بالاتي بــ “صورة جواز سفر – رقم وطني- تعبئة النموذج المعد- وأن يكون رقم هاتف المشترك على شركة “مدار” .

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