سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 6 مارس 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 6 مارس 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم امام الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.56 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.57 دينار
|اليورو
|5.01 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.70 دينار
|الليرة التركية
|0.72 دينار
|الدينار التونسي
|1.59 دينار
|الجنية المصري
|0.28 دينار
|الدولار الكندي
|2.75 دينار
|الدينار الأردني
|6.30 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.57 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|170 دينار
|كسر الفضة
|2.10 دينار
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