اقتصاد

الأمم المتحدة ترفض تجميد أصول تابعة لـ”الليبية للاستثمار”

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قد رفضت، أمس الخميس، توصية فريق الخبراء الذي يقضي بتجميد أصول الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسة موضحة في الوقت ذاته أن قرار الرفض جاء نتيجة جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الذي عقد سلسلة من الاجتماعات مع لجنة العقوبات أوضح خلالها الآثار السلبية على أصول المؤسسة في حال قبول توصية فريق الخبراء.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن رئيس لجنة العقوبات أبدى ارتياحه من إجراءات الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية في العمل الإداري للمؤسسة.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد عقد سلسلة اجتماعات مطلع العام الجاري عقبها إطلاق الخطة الاستراتيجية لعمل المؤسسة في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق معايير “سنتياغو”.

وكانت إدارة منتدى “ifswf” المعني بعمل صناديق الاستثمار في العالم قد أصدرت تقريراً الأسبوع الماضي شمل 34 بلدا من بينها ليبيا موضحة أن كافة الأعضاء طبقوا معايير “سنتياغو” المعنية بتطبيق شروط الحوكمة والشفافية من بينها فصل المهام في الأعمال الإدارية وإدارة الاستثمارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك