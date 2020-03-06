الأمم المتحدة ترفض تجميد أصول تابعة لـ”الليبية للاستثمار”

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قد رفضت، أمس الخميس، توصية فريق الخبراء الذي يقضي بتجميد أصول الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسة موضحة في الوقت ذاته أن قرار الرفض جاء نتيجة جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الذي عقد سلسلة من الاجتماعات مع لجنة العقوبات أوضح خلالها الآثار السلبية على أصول المؤسسة في حال قبول توصية فريق الخبراء.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن رئيس لجنة العقوبات أبدى ارتياحه من إجراءات الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية في العمل الإداري للمؤسسة.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد عقد سلسلة اجتماعات مطلع العام الجاري عقبها إطلاق الخطة الاستراتيجية لعمل المؤسسة في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق معايير “سنتياغو”.

وكانت إدارة منتدى “ifswf” المعني بعمل صناديق الاستثمار في العالم قد أصدرت تقريراً الأسبوع الماضي شمل 34 بلدا من بينها ليبيا موضحة أن كافة الأعضاء طبقوا معايير “سنتياغو” المعنية بتطبيق شروط الحوكمة والشفافية من بينها فصل المهام في الأعمال الإدارية وإدارة الاستثمارات.

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