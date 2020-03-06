مركزي طرابلس: من الممكن إجراء إصلاحات كبيرة وإصلاح الدعم السلعي

أخبار لييا24

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبد اللطيف التونسي من الممكن إجراء إصلاحات كبيرة خلال هذا الوقت في المرتبات والباب الثاني “النفقات التسيرية”.

وأضاف التونسي بحسب صحيفة صدى الاقتصادي أنه ورغم هذه الظروف ومن ضمنها إقفال النفط إلا ان هناك إمكانية إصلاح الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي.

وأكد مدير المكتب أن مصرف ليبيا المركزي دائما ما يقف بصف الطبقات المتوسطة، مشيرًا إلى أن إقفال النفط يعد قتل عمد لكافة الليبيين فهو مصدر دخلهم الوحيد.

وأشار التونسي إلى أن المركزي قدم مقترحا بتقليص المرتبات العالية وإجراء تخفيضات لها، بالإضافة إلى مطالبته بجدول موحد بحكم الفروقات المتواجدة في بند المرتبات.

وأضاف بالقول: “لزيادة التنسيق في ظل هذه الأزمة تم تشكيل لجنة بالتوافق مع مجلس النواب بطرابلس والمجلس الأعلى للدولة ووزارتيْ الداخلية والدفاع والبنك المركزي لإدارة الأزمة واستمرار حياة الليبيين على وتيرتها وتخفيض معاناة المواطن.

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