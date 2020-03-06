اقتصاد

مركزي طرابلس: من الممكن إجراء إصلاحات كبيرة وإصلاح الدعم السلعي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار لييا24

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبد اللطيف التونسي من الممكن إجراء إصلاحات كبيرة خلال هذا الوقت في المرتبات والباب الثاني “النفقات التسيرية”.

وأضاف التونسي بحسب صحيفة صدى الاقتصادي أنه ورغم هذه الظروف ومن ضمنها إقفال النفط إلا ان هناك إمكانية إصلاح الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي.

وأكد مدير المكتب أن مصرف ليبيا المركزي دائما ما يقف بصف الطبقات المتوسطة، مشيرًا إلى أن إقفال النفط يعد قتل عمد لكافة الليبيين فهو مصدر دخلهم الوحيد.

وأشار التونسي إلى أن المركزي قدم مقترحا بتقليص المرتبات العالية وإجراء تخفيضات لها، بالإضافة إلى مطالبته بجدول موحد بحكم الفروقات المتواجدة في بند المرتبات.

وأضاف بالقول: “لزيادة التنسيق في ظل هذه الأزمة تم تشكيل لجنة بالتوافق مع مجلس النواب بطرابلس والمجلس الأعلى للدولة ووزارتيْ الداخلية والدفاع والبنك المركزي لإدارة الأزمة واستمرار حياة الليبيين على وتيرتها وتخفيض معاناة المواطن.

 

 

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  • جهاز الأمن القضاءي الليبي –
    الابلاغ عن حرمات متطرفة من السلفيين المتورطين في تخريب المساجد والكذب على المواطنين والعامة – وتسخير السحر والجن في أعمال السوء في نفوسهم التي أركسهم الله فيها – لسوء عملهم وطنهم بالله عز وجل .

    ويحب التوعيةً والتنبيه الإعلامي المحلي في هذا الخصوص قبل دخول الشهر الكريم والعمل النظيف والواعي الخلاق داخل الإعلام المحلي – وان الحركة السلفية لم ينزل الله بها من شيء – انما هي حركات يهودية وهابية وينظم اليها فقط الخاسرون في حياتهم ومماتهم – والذين خسروا انفسهم وأهليهم –
    وليس لها اي علاقة بالإسلام السني السليم والواضح والعادل بين الناس والذي جاء به النور عليه أفضل الصلوات والتسليم – فيجب على ادارات المجتمع المدني في العاصمة طرابلس التعاون الامني مع الادارات النظامية للشءون الاسلامية العلمية . والتي تحافظ على السلامة العامة وسلامة الافكارً وخلق جيل واعي ويعرف اهمية الأخلاق الآي وصى بها الرسول الكريم مع الوالدين وبين العامة والإمانات وحفظ المحياء والممات .

    رد

  • – الابلاغ عن جماعات متطرفة من السلفيين المتورطين في تخريب المساجد والكذب على المواطنين والعامة – وتسخير السحر والجن في أعمال السوء في نفوسهم التي أركسهم الله فيها – لسوء عملهم وظنهم بالله عز وجل .

    ويحب التوعيةً والتنبيه الإعلامي المحلي في هذا الخصوص قبل دخول الشهر الكريم والعمل النظيف والواعي الخلاق داخل الإعلام المحلي – وان الحركة السلفية لم ينزل الله بها من شيء – انما هي حركات يهودية وهابية وينظم اليها فقط الخاسرون في حياتهم ومماتهم – والذين خسروا انفسهم وأهليهم –
    وليس لها اي علاقة بالإسلام السني السليم والواضح والعادل بين الناس والذي جاء به النور عليه أفضل الصلوات والتسليم – فيجب على ادارات المجتمع المدني في العاصمة طرابلس التعاون الامني مع الادارات النظامية للشءون الاسلامية العلمية . والتي تحافظ على السلامة العامة وسلامة الافكارً وخلق جيل واعي ويعرف اهمية الأخلاق الآي وصى بها الرسول الكريم مع الوالدين وبين العامة والإمانات وحفظ المحياء والممات .

    رد