«العيساوي» يدرس توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا

التقى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، بمقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، وزير الدولة للتجارة الخارجية البريطاني كونر بورنس، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في بريطانيا، والوفد المرافق للوزير.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة، بأن اللقاء يأتي في إطار مناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة التعاون في مجال تأسيس وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

كما تم التطرق إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين ودراسة توقيع اتفاقية تجارة حرة، والعمل على تعزيز الاستثمار بين البلدين.

هذا وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لكونها تأتي بعد خروج المملكة المتحدة من منظومة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب معه استئناف العلاقات الاقتصادية بشكل مباشر مع المملكة المتحدة، وفقاً لمكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق.

