بورصة تونس متاثرة بعملية البخيرة الارهابية تراجع اسهم 39 شركة [انترنت]

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية،على هبوط حاد، إذ سجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تراجعا بنسبة 1.23 بالمائة ليدرك 7025 نقطة (7112 نقطة أمس الخميس) وسط حجم تداول بـ 3.212 مليون دينار.

وأرجع مدير الاتصال ببورصة تونس للأوراق المالية لطفي الخزامي، هذا الهبوط إلى تأثر السوق بالعملية الإرهابية التي استهدفت اليوم دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة.

وأغلقت السوق على تراجع اسهم 39 شركة مدرجة مقابل 19 ارتفاعا وبقاء 10 أسهم في وضع استقرار، وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس.

وكان مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية ” توننداكس” فقد 74ر0 بالمائة من قيمته يوم 30 أكتوبر 2013 إثر العملية الإرهابية التي جدت بسوسة.

ونفذ إرهابيان هجوما انتحاريا ظهر يوم الجمعة استخدما فيه كمية من المتفجرات تقليدية الصنع ودراجة نارية مفخخة، وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، وامرأة كانت تسير وقت الانفجار الذي استهدف دورية أمنية تؤمن الطريق العام قرب السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة التي تضم العديد من السفارات ومكاتب الشركات الأجنبية بتونس العاصمة.

The post تونس.. هبوط حاد للبورصة إثرعملية «البحيرة 2» الإرهابية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا