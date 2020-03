أخبار ليبيا24 قدمت النقابة العامة للنفط الجمعة مقترحًا على الجهات السيادية المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وديوان المحاسبة، يهدف لإعادة فتح الموانئ النفطية. وطالبت النقابة العامة للنفط كل مؤسسات الدولة بالالتزام باتباع شروط التقشف وتخفيض مرتبات كل الجهات السيادية في الدولة الليبية. وشدد على تخفيض مرتبات مجلس الواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة […]

The post اتباع شروط التقشف..النقابة العامة للنفط تقدم مقترحًا لإعادة فتح الموانئ النفطية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24