العيساوي يبحث سبل التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

بحث وزير الاقتصاد علي العيساوي مع وزير الدولة للتجارة

الخارجية البريطاني”كونر بورنس” سبل تعزيز العلاقات والاتفاقيات

الثنائية الموقعة بين البلدين.

وناقش العيساوي مع ” بورنس” في بريطانيا،

الجمعة، سبل التعاون في مجال تأسيس وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية

الخاصة، ودراسة توقيع اتفاقية التجارة الحرة والعمل على تعزيز الاستثمار بين البلدين.

يذكر أن وزير الاقتصاد علي العيساوي أكد في يناير من

العام الماضي استعداد ليبيا لفتح آفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا في قطاعي

الاقتصاد والصناعة؛ للمساهمة في تقوية الشراكة التجارية بين الدولتين.

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