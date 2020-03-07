الخارجية ترحب بقرار رفض تجميد أصول الليبية للاستثمار

رحبت وزارة الخارجية بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة

القاضي برفض توصية فريق الخبراء التابع لها بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة

الليبية للاستثمار.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية الجمعة، إن هذا القرار

يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع الوزارة ودبلوماسيتها

والبعثة الليبية بنيويورك التي جهزت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس

الأمن ولجنة العقوبات.

وكانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفضت الجمعة، توصية

فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة

الليبية للاستثمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية