أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 7 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 7 مارس 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.54 دينار
|4.53 دينار
|اليورو
|5.08 دينار
|5.00 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.80 دينار
|5.72 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.68 دينار
|الدينار التونسي
|1.61 دينار
|1.53 دينار
|الجنية المصري
|0.29 دينار
|0.282 دينار
|الدينار الاردني
|6.30 دينار
|6.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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