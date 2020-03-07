دعوة اللجنة الوطنية لمحافظة على المياه للمساهمة في حماية وتأمين مصدر الحياة الوحيد في ليبيا

بنغازي 07 مارس 2020 (وال)- دعا رئيس اللجنة الوطنية للمحافظة على المياه بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السبت، المواطنين للمساهمة في حماية وتأمين مصدر الحياة الوحيد.

وشدّد المهندس صلاح الساعدي عبد السلام – على أهمية المحافظة على استمرار تدفق سريان المياه، وخاصة إن مشروع النهر الصناعي يعتبر المصدر الوحيد في ليبيا، وواجب كل مواطن ليبي حر أن يساهم في حماية وتأمين مصدر الحياة الوحيد.

وأوضح المهندس صلاح الساعدي عبد السلام أن اللجنة الوطنية للمحافظة على المياه المنبثقة بالقرار رقم “245” لسنة 2017 م من اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأشار المهندس صلاح الساعدي عبد السلام إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم فعاليات اليوم العالمي للمياه؛ الذي صادق عليه جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بالبرازيل عام 1993 م، والتي اتفقت على أهمية المياه وضرورة المحافظة عليه وتوفيره للجميع.

وذكر المهندس صلاح الساعدي عبد السلام أن أهمية المياه تم إدراجه ضمن البنود الـ 17 لجدول التنمية المستدامة لعام 2030، عليه وجب المشاركة في توعية وإرشاد المجتمع الليبي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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