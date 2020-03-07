ختام البرنامج التدريبي في مجال الإدارة ببلدية جردس العبيد

جردس العبيد 07 مارس 2020 (وال)- اختتمت مؤسسة الريادة للتدريب والتطوير، البرنامج التدريبي في مجال الإدارة ببلدية جردس العبيد.

هذا واستهدف البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 4 أيام، والذي أقيم بقاعة ديوان البلدية، الموظفين والإداريين في القطاعات الإدارية بالبلدية.

وتركز البرنامج التدريبي الذي أشرف عليه الدكتور فرج العقوري، على وظائف الإدارة، والإدارة ذات الفاعلية والكفاءة، ومهارات تغيير ثقافة المؤسسات، ومهارات الإدارة الكمية والإحصائية، والسلوك التنظيمي، وسلوك الفرد داخل المؤسسات الإدارية، والموارد البشرية وأهميتها، واحتياج المؤسسات للعنصر البشري. (وال- جردس العبيد) ر ع/ ر ت

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