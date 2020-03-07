محمود جبريل يطالب غوتيريش بمنع أي قرار بشأن رفع التجميد عن الأصول المالية لليبيا

أخبار ليبيا24

دعا رئيس تحالف القوى الوطنية، الدكتور محمود جبريل، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بالتدخل المباشرة لمنع اَي قرار قد تجيزه لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تجاه رفع التجميد عن الأصول المالية لدولة ليبيا.

وجاء في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “تأسيساً على الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه على ليبيا منذ عام 2011 بذريعة حماية المدنيين في ليبيا، وما ترتب عليها من شمولية المسؤولية المترتبة على هذه الولاية”.

وتابع “وإذ يستند التحالف على مواقفه وبياناته السابقة والمتكررة في هذه القضايا، سواء التي اتخذها بشكل منفرد أو بالشراكة مع مجموعة من الأحزاب الوطنية، أو التي كانت بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات والنشطاء والمدونين الليبيين، وآخرها بيان رقم (3) لسنة 2019 الصادر في 25/2/2019، والذي طالب فيه مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه الأصول المالية لليبيين في الداخل والخارج والتي تتعرض لأبشع أنواع النهب والسرقة والهدر، كما أشار إلى ذلك مبعوثكم الخاص إلى ليبيا في مرات عديدة ومنها إحاطته لمجلس الأمن بالخصوص”.

وأضاف، “واستشعارا للخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين وأجيالهم القادمة ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن بعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون؛ فإننا ندعو وبإلحاح سعادتكم للتدخل مباشرة لمنع اَي رفع للتجميد قد تجيزه لجنة العقوبات تحت أي مبرر، فذلك أمر تحتمه مسؤولية مجلس الأمن المنبثقة عن ولايته على ليبيا، وتتطلب حالة الاستباحة الكاملة لحقوق الليبيين وأجيالهم القادمة بعد أن استبيحت دماؤهم وأرضهم”.

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