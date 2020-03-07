“الضمان” يستعد لتأجيل “سُلف” أبريل ومايو

تستعد الادارات المعنية في صندوق الضمان الاجتماعي لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس إدارة الصندوق ادريس المبروك، بشأن خصومات السلف.

وكان بشأن طلب في كتاب رسمي قبل اسبوعين من مدراء الفروع بعدم تنفيذ خصومات السلف المستحقة على الموظفين وأصحاب المعاشات عن شهري أبريل ومايو المقبلين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

وطالب مبروك في كتاب آخر من كافة الإدارات العاملة في صندوق الضمان الاجتماعي بصرف مرتبات شهر أبريل المقبل في الخامس من الشهر نفسه على أن تصرف مرتبات شهر مايو يوم العاشر من الشهر ذاته كحد أقصى.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيها نحو 13700 موظف تنضوي تحت راية الصندوق نحو 400 ألف أسرة ويقوم بإدارة نحو 392000 معاش.

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