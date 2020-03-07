مصدر لـ218: الكبير يتجه لخفض حوالات الأفراد

قال مصدر مصرفي لقناة “218”، السبت، إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، يتشاور هذه الأيام مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بخصوص مقترح خفض قيمة حوالات الأفراد من 10 آلاف دولار سنويا إلى 5 آلاف دولار.

وأقر الرئاسي حوالات الأفراد بـ10 آلاف دولار سنويا، في سبتمبر 2018 ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس بالتشاور مع المصرف المركزي.

وأوضح المصدر ذاته أن مقترح الكبير جاء بالتزامن مع استمرار وقف عمليات التصدير، مبينا أنه لم يحصل على أي رد من المجلس الرئاسي حتى اللحظة.

وكان ذات المصدر أكد لـ”218″ مطلع الأسبوع الجاري، أن المصرف المركزي أوقف منظومتي الاعتمادات وحوالة الـ10 آلاف دولار، مستبعدا أن يكون الأمر فنيا، في إشارة إلى محاولة الصديق الكبير ممارسة الضغط على الجهات السياسية لعودة ضخ النفط لضمان تدفق النقد الأجنبي للخزانة العامة.

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