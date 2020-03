تراجعت أسعار النفط أكثر من 9%، يوم الجمعة [انترنت]

تهاوت الأسهم الخليجية في المعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد فشل اجتماع “أوبك” وروسيا في التوصل لاتفاق لخفض المعروض النفطي، مما دفع بأسعار الخام للانخفاض بشدة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 5.7% في المعاملات المبكرة ونزلت الأسهم الكويتية 5%، وهبط مؤشر دبي 3.75%، مع تخوف المستثمرين حيال توقعات الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس “كورونا”.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 9%، يوم الجمعة الماضي، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ منتصف 2017 بعد فشل اجتماع “أوبك” وروسيا في التوصل لاتفاق لخفض المعروض النفطي، وبعد تراجع الطلب على المحروقات جراء انتشار فيروس “كورونا”.

The post الأسهم الخليجية تهوي بعد فشل اجتماع «أوبك+» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا