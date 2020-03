ترامب.. «لا وعود» بخصوص الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم البرازيلية

ترامب.. لن يتم رفض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمونيوم البرازيلية [فرنسا24]

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقة بلاده بالبرازيل في ظل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم السبت، ولكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل.

وسئل ترامب قبل مأدبة عشاء بين الزعيمين في منتجع مار لاجو في فلوريدا عما إذا كان سيواصل وقف فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمونيوم البرازيلية، فقال إن الولايات المتحدة ساعدت البرازيل ولكنه قال إنه لن يقدم أي وعود فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ويدور خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن. ولكن بولسونارو قال في ديسمبر/ كانون الأول، إن ترامب أبلغه أنه لن يتم رفض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمونيوم البرازيلية.

وقال ترامب عن بولسونارو أثناء وقوفهما لفترة وجيزة أمام الصحافيين: “البرازيل تحبه وأمريكا تحبه. الصداقة ربما تكون الآن أقوى من أي وقت مضى”.

