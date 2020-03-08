اقتصاد

خام برنت يُسجّل أكبر انخفاض يومي منذ 2008

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبط خام برنت مسجلا أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما في ختام تداولات الأسبوع بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 وتبلغ عند التسوية 45.27 دولارا للبرميل. وهذا أدنى مستوى إغلاق سجله برنت منذ يونيو 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 إلى 41.28 دولارا للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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