ميناء الخمس يستعد لاستقبال حاويات سلع وسيارات

تتوقع الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس دخول عدد من السفن التجارية إلى الميناء خلال الفترة القريبة، وأوضحت الشركة أن من بين السفن المتوقع وصولها السفينة “إيه إس فيري” التابعة لوكالة أعالي البحار للتوكيلات الملاحية.

وتحمل سفينة “إيه إس فيري” على متنها نحو 500 حاوية من البضائع والسلع المختلفة بالإضافة إلى السفينة “بي اف اسبيرانزا” التابعة للوكالة ذاتها محملة بـ365 حاوية لبضائع عدة.

وأشارت الشركة إلى أن ميناء الخمس بانتظار وصول السفينة “ماتليد ايه” المملوكة لشركة ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة بـ100 حاوية لسلع متنوعة هذا بالإضافة إلى توقع دخول سفينة نقل السيارات “غاليسيا” محملة بحوالي 950 سيارة دون ذكر بلد المصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية