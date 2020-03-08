اقتصاد

تشغيل منظومة نقاط البيع بعد انتهاء أعمال التطوير

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر مصرفي في تصريح لـ218 اليوم الأحد عودة منظومة خدمة نقاط البيع للعمل من جديد بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي قامت بها الفرق الفنية التابعة لمصرف ليبيا المركزي خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد المصدر ذاته استمرار وقف العمل بمنظومتي الاعتمادات وحوالات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار منذ يوم الأحد الماضي من قبل المصرف المركزي.

كما أشار إلى أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير كان قد اقترح على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خفض قيمة حوالات الأفراد السنوية بنسبة 50٪ أي من 10 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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