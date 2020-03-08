تشغيل منظومة نقاط البيع بعد انتهاء أعمال التطوير

أكد مصدر مصرفي في تصريح لـ218 اليوم الأحد عودة منظومة خدمة نقاط البيع للعمل من جديد بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي قامت بها الفرق الفنية التابعة لمصرف ليبيا المركزي خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد المصدر ذاته استمرار وقف العمل بمنظومتي الاعتمادات وحوالات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار منذ يوم الأحد الماضي من قبل المصرف المركزي.

كما أشار إلى أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير كان قد اقترح على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خفض قيمة حوالات الأفراد السنوية بنسبة 50٪ أي من 10 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار.

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