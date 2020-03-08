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الكهرباء تعلن زيادة ساعات طرح الأحمال.. والسبب

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، خروج الوحدة الغازية الثانية والبخارية في محطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة، بسبب خلل فني مما سبب ذلك في فقد ما قيمته 450 ميجاوات من القدرة الإنتاجية.

وأوضحت الشركة، أن محطة جنوب طرابلس توقفت كليًا عن الخدمة، بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة حيث نتج عن ذلك انسداد مصفيات الهواء وفقد ما قيمته أكثر من 400 ميجاوات، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة عدد ساعات طرح الاحمال،

لافتا إلى أن جاري العمل على إعادة تشغيل الوحدتين بمحطة مصراتة المزدوجة لدخولها على الشبكة من جديد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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