مساعٍ لتعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات الليبية

أعلنت مصلحة المطارات أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية للرفع من كفاءة العناصر البشرية العاملة بالمطارات التابعة لها.

وقالت إن هذه التدريبات من شأنها تعزيز تطبيق الإجراءات الأمنية حسب التوصيات والمعايير المعمول بها والصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني في ملحقها الـ17.

وكانت المصلحة قد باشرت، مساء السبت، في تنفيذ دورة تدريبية بعنوان “إدارة أمن الطيران” في المركز الإقليمي للمنظمة بالعاصمة تونس بمشاركة 16 متدرباً في كل مجموعة.

وتستهدف هذه الدورة التي ستستمر لمدة 10 أيام متتالية موظفين من مطارات معيتيقة وبنينا والأبرق ومصراتة إلى جانب الزنتان وأوباري وطبرق وزوارة وسبها وغدامس بالإضافة إلى عدد من العناصر التابعة للجهات الأمنية العاملة ببعض المطارات.

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