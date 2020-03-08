لجنة تعويضات المباني المدمرة تبحث “تسريع الصرف”

عقدت اللجنة المركزية للتعويضات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، اجتماعا في مقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، تناول آلية وكيفية وصول التعويضات عن المباني المتضررة والمدمرة كلياً إلى مستحقيها.

ووفق بيان لهيئة الرقابة نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، فقد جاء الاجتماع بناء على تعليمات رئيس الهيئة بضرورة الإسراع في صرف قيمة التعويضات.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالهيئة، وأعضاء اللجنة بفروع طرابلس وبني وليد والزاوية ونالوت وباطن الجبل وغريان، بحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق.

وتم خلال الاجتماع استلام ما توصلت له اللجان الفرعية من ملاحظات وتوصيات، إضافة الى مناقشة الصعوبات التي واجهت اللجان الفرعية أثناء القيام بأعمالهم.

وفي ختام الاجتماع تم وضع خطة عمل متضمنة مجموعة توصيات للجان الفرعية وفق اختصاصات الهيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية