البنك العربي الدولي ينظم محاضرة حول المخاطر المالية لموظفي مركزي البيضاء

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

ألقى مدير إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي الدولي وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد مصطفى اليوم الأحد محاضرة علمية حول المخاطر المصرفية لموظفي مصرف ليبيا المركزي بنغازي، وبحضور المحافظ علي سالم الحبري، ومدراء الإدارات.

واستهل المحافظ – خلال هذه المحاضرة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمصرف- بكلمة ترحيبية أشاد بالمحاضر والخبرة العلمية التي يتمتع بها خصوصًا فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصرفية .

من جهته، أكد الدكتور محمد مصطفى خلال المحاضرة على أهمية إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية والتي أخذت تتنامى بتسارع كبير خاصة في ظل انفتاح الأسواق وتحرير الخدمات ودخول عصر العولمة والخدمات الإلكترونية في المصارف والمؤسسات المالية، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتزايد في الظروف الصعبة حيث تبقى الاسواق المالية في اوضاع هابطة وغير مستقرة.

وأشار المحاضر إلى أن نظرة عامة على المخاطر المصرفية سوف توفر لنا الأساس للبحث مجددا في التنظيم المصرفي، مضيفاً ان النظام الجديد يقوم على ثلاثة اعمدة تمكنه من أن يواجه في آن معا مسألة احتساب المخاطر المصرفية اضافة لمراقبة الأسواق والتثبت من انضباطها.

يشار إلى أنه وبرعاية مصرف ليبيا المركزي ينظم الدكتور محمد مصطفى يوم الثلاثاء المقبل ورشة عمل حول أثر المخاطر وعزوف المصارف التجارية عن تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، والتي تشرف عليها كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.

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