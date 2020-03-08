الشركة العامة للكهرباء تشرع في حملات الجباية لصالحها

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، أنها ستشرع في حملات الجباية لصالحها في الأيام القادمة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، إن هذه الحملة تهدف إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة، ورصد كل التوصيلات غير الشرعية وقطعها حتى يتسنى لأصحابها طلب تقديم التوصيلة الشرعية والرسمية، عن طريق مكاتب الشركة العامة للكهرباء في كافة مناطق ليبيا.

وأضاف ربيع خليفة أن الجزء الأول من الحملة؛ سيستهدف من خلالها أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، حتى يتم جباية كل الديون المستحقة لصالح الشركة، والحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية، والتقليل من الفقد التجاري الذي أثّر سلبًا في استقرار الشبكة في المنطقة الشرقية.

وطالب ربيع خليفة المواطنين بضرورة تسوية أوضاعهم مع الشركة العامة للكهرباء، داعيًا في الوقت ذاته لدفع الديون التي عليهم لصالح الشركة، لأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وغير المتعاونين وفي أسرع وقت ممكن. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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