البنك العربي الدولي يُنظم محاضرة حول “المخاطر المالية لموظفي مصرف ليبيا المركزي”

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- ألقى مدير إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي الدولي وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد مصطفى اليوم الأحد، محاضرة علمية حول المخاطر المصرفية لموظفي مصرف ليبيا المركزي بنغازي، بحضور السيد المحافظ السيد علي سالم الحبري ومديري الإدارات.

هذا واستهل السيد المحافظ علي الحبري – خلال المحاضرة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمصرف – بكلمة ترحيب أشاد بالمحاضر والخبرة العلمية التي يتمتع بها، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصرفية.

من جهته، أكد الدكتور محمد مصطفى خلال المحاضرة، على أهمية إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية التي أخذت تتنامى بتسارع كبير؛ خاصة في ظل انفتاح الأسواق، وتحرير الخدمات ودخول عصر العولمة، والخدمات الإلكترونية في المصارف والمؤسسات المالية.

وأشار الدكتور محمد مصطفى إلى أن هذه الأهمية؛ تتزايد في الظروف الصعبة، حيث تبقى الأسواق المالية في أوضاع هابطة وغير مستقرة.

وأوضح المحاضر أن نظرة عامة على المخاطر المصرفية؛ ستُوفر الأساس للبحث مجددًا في التنظيم المصرفي، مضيفًا أن النظام الجديد يقوم على ثلاثة أعمدة، تمكنه من أن يواجه في آن معًا، مسألة احتساب المخاطر المصرفية، إضافة لمراقبة الأسواق والتثبت من انضباطها.

من جهة أخرى، سينظم لقاء عمل حول “أثر المخاطر وعزوف المصارف التجارية عن تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، برعاية مصرف ليبيا المركزي وبإشراف كلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، بحضور مدير إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي الدولي الدكتور المحاضر محمد مصطفى. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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