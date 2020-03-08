دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

بنغازي 08 مارس 2020 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على سير عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وذلك خلال اجتماع عقده مع معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش دوله خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي آخر الاستعدادات لإنجاز هذا الاستحقاق.

وتابع دولته كافة المواضيع المتفق عليها خلال الزيارة التي أجرها وفد الحكومة الليبية لبلديتي الكفرة وتازربو.

كما ناقش الاجتماع موضوع مصنع تدوير القمامة وضرورة إنجاز المشروع في بلدية البيضاء في أقرب وقت كخطوة أولى. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال