صندوق الضمان الاجتماعي تشرع في إعادة تأهيل وصيانة فندق أوزو السياحي

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- كشفت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي الأحد، عزمها خلال الأيام القادمة في إعادة تأهيل وصيانة فندق أوزو السياحي الذي يعتبر من أهم المرافق الحيوية والمهمة في مدينة بنغازي.

هذا وستبدأ في انطلاق أعمال إعادة الأعمار لفندق أوزو السياحي، وتجهيزه وتطويره بعد الخروج التام من لائحة الوجهات السياحية للمدينة، والذي يُعد إذانًا ببدء مرحلة جديدة من عمر الفندق وكافة وملحقاته ومرافقه السياحية.

وتسعى إدارة الصندوق الضمان الاجتماعي، من خلال إعلانها هذه الخطوة، إلى دعم استثمارات الصندوق كونه من المباني الحيوية في مدينة بنغازي. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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