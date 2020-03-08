اقتصاد

صندوق الضمان الاجتماعي تشرع في إعادة تأهيل وصيانة فندق أوزو السياحي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- كشفت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي الأحد، عزمها خلال الأيام القادمة في إعادة تأهيل وصيانة فندق أوزو السياحي الذي يعتبر من أهم المرافق الحيوية والمهمة في مدينة بنغازي.

هذا وستبدأ في انطلاق أعمال إعادة الأعمار لفندق أوزو السياحي، وتجهيزه وتطويره بعد الخروج التام من لائحة الوجهات السياحية للمدينة، والذي يُعد إذانًا ببدء مرحلة جديدة من عمر الفندق وكافة وملحقاته ومرافقه السياحية.

وتسعى إدارة الصندوق الضمان الاجتماعي، من خلال إعلانها هذه الخطوة، إلى دعم استثمارات الصندوق كونه من المباني الحيوية في مدينة بنغازي. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • – أبلغ اخد المواطنين التابعين المعامل الصحية بانتشار وباء فقدان المناعة – الإيدز الأحمر – داخل الفنادق في بنغازي ودرنة وبعض المناطق وهو مرض ينتقل بسرعة حتى من خلال كوب القهوة والافرشة – ودورات المياه الصحية .
    فمن المهم – ارسال قوة عسكرية ليبية للفنادق هناك مع سيارات مصفحة – ونقل المصابين الى ساحة المقر العسكري بأقرب مكان ومعرفة هوياتهم . وأسباب تواجدهم هناك . والاتصال بأهليهم اذا لزم الامر .

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