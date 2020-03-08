لجنة النشاط بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تُكرّم الموظفات الأوائل

بنغازي 08 مارس 2020 (وال)- كرّمت اللجنة العليا للنشاط بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأحد، الموظفات الأوائل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر الجهاز، حيث تم تكريم الموظفات الأوائل بالجهاز، وتسليمهن درع وشهادة تقدير، عرفانًا بدورهن المهم، وما قدمن من أجل تدفق المياه، والحرص على وصولها لكل بيت ليبي.

وهذه الاحتفالية هي الأولى الذي يتم فيها تكريم الموظفات بإدارة جهاز النهر الصناعي، حيث تم تكريم عدد المكرمات “25” سيدة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الإدارية للجهاز المهندس عبد الناصر بوبطينة، ورئيس اللجنة العليا للنشاط المهندس فتحي السحاتي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا السيدة نرمين الشريف.

من جهة أخرى، أشادت عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي السيدة راضية المذبل، بدور المرأة في جميع المجالات، كما ألقت المهندسة نادية المنقوش كلمة باسم المكرمات.

وتخلل الحفل التكريم، تقديم عرض تقرير عن رائدة النهضة النسائية في ليبيا الخوجة حميدة العنيزي، إلى جانب فقرة شعرية للشاعرة الدكتور رحاب شنيب رئيسة قسم النشاط بمكتب الثقافة والإعلام بنغازي.

ومن بين الحضور للاحتفالية، ممثل عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد حسين الفسي، والناشطة في العمل الخيري السيدة سلوى البيلاح، إلى جانب رؤساء الإدارات المختلفة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. (وال- بنغازي) هـ أ/ ر ت

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