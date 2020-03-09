تهاوي أسعار النفط العالمية بعد تداعي اتفاق أوبك وروسيا

أخبار ليبيا24

تهاوت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الإثنين إلى أكثر من 20 في المئة في التعاملات الأسيوية المبكرة بفعل تطورات أزمة كورونا وبعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي بنسبة 30 بالمئة إلى 31.02 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 27 بالمئة إلى 30 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

ووفقًا لوكالة رويترز؛ فإن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من 10 ملايين برميل يوميا في أبريل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

وقالت، إن شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) ستعزز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس.

وخفضت السعودية، سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل من جميع خاماتها إلى شتى الوجهات.

ورفضت روسيا طلب أوبك بتعميق خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل إضافي، مع استمرار الخفض الحالي للإمدادات والبالغ 1.7 مليون برميل.

وقال عملاق النفط الروسي روسنفت يوم الأحد إن الاتفاق بين أوبك وغيرها من المنتجين على تقليص إنتاج النفط لم يخدم مصالح روسيا؛ إذ أن الولايات المتحدة تحركت سريعا لتعويض الكميات المفقودة في الأسواق العالمية.

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