تراجع أسعار النفط 20% لعدم اتفاق “أوبك” مع روسيا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20% مع عودة التعاملات اليوم الاثنين لتسجل 35.87 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها خلال 4 سنوات بسبب عدم اتفاق أوبك على خفض الانتاج، عند الساعة2:38 صباحاً بتوقيت ليبيا.

ورفضت روسيا يوم الجمعة اقتراح أوبك بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، حسب وكالة رويترز للأنباء- وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط. . وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولار أو 21.1 في المئة إلى 35.70 دولار للبرميل بحلول الساعة في حين تراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9 في المئة إلى 32.66 دولار.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشي ببداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية