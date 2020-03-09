بورصات الخليج تسجّل خسائر كبرى على خلفية انهيار أسعار النفط

الرياض-العنوان سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات الاثنين، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 20 بالمئة في خضم “حرب أسعار” بدأتها السعودية. وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9,5 بالمئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9 بالمئة ومؤشر سوق …
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صحيفة العنوان الليبية
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