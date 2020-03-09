أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 9 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 9 مارس 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.66 دينار
|4.65 دينار
|اليورو
|5.17 دينار
|5.09 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.96 دينار
|5.88 دينار
|الليرة التركية
|0.75 دينار
|0.69 دينار
|الدينار التونسي
|1.63 دينار
|1.55 دينار
|الجنية المصري
|0.29 دينار
|0.282 دينار
|الدينار الاردني
|6.45 دينار
|6.37 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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