مركزي البيضاء : لا علاقة لنا برواتب العاملين بالدولة وعلى “المؤقتة” البحث عن بدائل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مصرف ليبيا المركزي البيضاء في بيان له أنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سوا اعتماداً أو سداداً فهو اختصاص ومسؤولية مباشرة للحكومة الليبية “المؤقتة ” ووزارة المالية بها .

وأوضح المركزي في بيان له اليوم الإثنين أنه إذا كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كاف يسمح بالسداد فلا اعتراض لنا ولا علاقة لنا بها.

وبين المركزي أنه حرصاً على الشفافية وإظهار الحقيقة فأننا نؤكد أن الحكومة المؤقتة قد استنفذت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والذي أمتد لخمس سنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.

وجاء في بيان المصرف المركزي أنه «انطلاقا من أن المرتب حاجة ضرورية وماسة وحق مكتسب للموظف وحرصا على السلم الاجتماعي, عليه قام المصرف بتسييل مرتبات شهري يناير وفبراير لعام 2020 بحساب وزارة المالية بالحكومة المؤقتة , ولن يتوقف المصرف على تغطية المرتبات ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة المؤقتة من خلال تقديمها للبيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف بالخصوص».

وأعرب عن أمله في ان «تكون الحكومة المؤقتة في مستوى المسئولية والمهنية لمواجهة احتياجاتها من خلال أستخدام أدواتها التمويلية المتاحة لديها».

وفي 28 من فبراير الماضي، حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري. وأرجع عدم إحالة «المركزي» ببنغازي بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، للتولي صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقاً للقوانين المنظمة .

وأشار العريبي إلى أن الحكومة لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة من قبل مجلس النواب ما لم يحيل مخصصاتها المصرف المركزي وفقا لقانون الميزانية المعتمد.

وأكد أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل والذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.

العريبي لفت إلى أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب،مبينا أن الحكومة تعاني بسبب انعدام الإيرادات واستحواذ المركزي الموازي على إيرادات النفط الدخل الوحيد لليبيين.

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