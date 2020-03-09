سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 9 مارس 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 9 مارس 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم امام الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.735 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.745 دينار
|اليورو
|5.365 دينار
|الجنية الإسترليني
|6.10 دينار
|الليرة التركية
|0.77 دينار
|الدينار التونسي
|1.67 دينار
|الجنية المصري
|0.30 دينار
|الدولار الكندي
|2.90 دينار
|الدينار الأردني
|6.58 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.75 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|185 دينار
|كسر الفضة
|2.40 دينار
أضف تعليقـك