الخليج العربي تبحث تأمين جميع الحقول والمواقع من فيروس “كورونا”

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اجتماعاً مع مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة رضا الكزة في إطار متابعة اتخاذ الترتيبات التي تقوم بها الشركة لتأمينها من فيروس “كورونا” بجميع الحقول والمواقع .

وقدم الكزة، خلال الاجتماع أمس الأحد مقترحاً متكاملاً لمواجهة هذا الوباء بحقول الشركة ومواقعها.

وتلى ذلك اجتماع عقده رضا الكزة، مع كل الدكتور حسين العوامي مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى، والدكتور نوري الفسي مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة – ممثلين عن وزارة الصحة – بحضور الدكتور محمد غيث منسق الصحة المهنية بإدارة الصحة والسلامة والبيئة، حيث تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا 2019)، وذلك بمتابعة المطارات والموانئ التابعة للشركة من قبل العيادات بكل حقل وموقع، للتبليغ عن علامات أو أعراض سريرية للمرضى بأي موقع من مواقع الشركة بشكل دوري. (وال – بنغازي)

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