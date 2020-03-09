اقتصاد

قرابة 1000 سيارة مستعملة تصل ميناء الخمس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء الخمس البحري، الأحد، سفنا تجارية متنوعة منها السفينة “سي برايدل” المملوكة لشركة أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 25 ألف طن من الذرة الصب.

ووصلت إلى الميناء أيضا السفينة “فاطيما ايه” المملوكة لشركة العامر للتوكيلات الملاحية محملة بـ3 آلاف طن من بيكربونات الكالسيوم.

كما دخلت إلى ميناء الخمس السفينة “غاليسيا” التي كان وصولها متوقعا منذ أيام محملة بـ950 سيارة مستعملة دون ذكر بلد المصدر القادمة منه.

واستقبل ميناء الخمس أكثر من 360 حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمة على متن السفينة “بي اف اسبيرنزا” والتابعة للوكيل الملاحي أعالي البحار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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