مجلس “أصحاب الأعمال” يُعلن مشاركته بالمنتدى الليبي التركي

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين استعداده للمشاركة في المنتدى الليبي التركي الأول الذي سيقام يومي 16و17 من أبريل المقبل في إسطنبول بهدف التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والنظر في نشاط التبادل التجاري.

ويعد هذا المنتدى بداية لانطلاقة جديدة للتعاون والشراكة بين رجال الأعمال، ومن المتوقع تسجيل أكثر من 200 مشارك من مختلف المؤسسات والشركات العامة والخاصة في شتى المجالات ومن جميع أنحاء العالم.

ويشار إلى أن هذا المنتدى يشرف على تنظيمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، ووزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات ICFF AIR&ORG وبحضور وزير الاقتصاد علي العيساوي.

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