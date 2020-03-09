شركة الخليج العربي للنفط تعلن عن اكتشاف نفطي جديد

بنغازي-العنوان

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي اليوم الإثنين عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة حوض سرت بالامتياز (47) بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 برميل و68 ألف قدم مكعب من الغاز بشكل يومي.

وأفادت الشركة، في بيان، أن الاكتشاف جاء بعد حفرها البئر الاستكشافية ض ض 1-47 الذي يقع على بعد 50 كيلومترا شمال غرب حقل البيضاء النفطي.

وأشارت إلى أن الاختبارات الإنتاجية للبئر بدأت في ديسمبر 2019، وانتهت بداية مارس 2020، مؤكدة أن البئر حققت إنتاجية تصل إلى 400 برميل نفط يوميا، و68 ألف قدم مكعب من الغاز يوميا.