دولة رئيس الحكومة الليبية يتابع سير عمل عدد من الوزارات

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبدالله الثني، اليوم الإثنين، اجتماعا بعدد من أعضاء مجلس الوزراء وذلك لبحث سير عمل وزاراتهم والتنسيق فيما بينها بما يكفل تقديم الخدمات الأفضل للمواطن.

وضم الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وزير التعليم فوزي بو مريز، ووزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

وأكد دولة الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تقديم الخدمات لكافة مناطق البلاد، خاصة في المناطق التي تعاني بنية تحتية متهالكة، أو تلك التي شهدت حربا على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وشدد دولة رئيس الحكومة على ضرورة التعاون فيما بين الوزارات بما يكفل تقديم الخدمات الأفضل للمواطن، وإيصال كافة الخدمات إليه والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله.(وال – بنغازي) ا م

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