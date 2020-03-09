دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية امساعد وسير عملها

بنغازي 09 مارس 2020 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الإثنين على سير عمل بلدية امساعد وأبرز احتياجاتها وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

وضم الاجتماع معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد السيد صالح معوض، والمندوب الخاص بشركة مصانع تدوير القمامة.

وناقش دولته خلال الاجتماع سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية، ونسب إنجازها بمختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، أكد دولة الرئيس على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة المشاريع، باحثا مشروع تركيب مصنع لتدوير القمامة بالبلدية وذلك للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة. (وال – بنغازي) ا م

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