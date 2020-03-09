المركزي: إغلاق النفط كبد ليبيا 2.7 مليار$

أكد المصرف المركزي أن إيقاف الإنتاج النفطي منذ 18 يناير كبد اقتصاد ليبيا خسائر مباشرة زادت عن 2.7 مليار دولار أمريكي في ظل انهيار أسعار النفط العالمي.

وكشف المركزي في بيان له، عن تسجيل الإيرادات النفطية 380 مليون دينار عن شهر فبراير، لافتا أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت وحدها ستة مليارات دينار بينما حقق إجمالي الإيرادات السيادية نحو خمسة ملايين دينار.

وأضاف البيان أنه جرى اعتماد سقف الترتيبات المالية بـ38.5 في انتظار قرار من مجلس الرئاسي بذلك.

وأعلنت حكومة الوفاق في الرابع من مارس اعتماد الترتيبات المالية للعام الحالي 2020 بنحو 38.5 مليار دينار، بعد اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورؤساء مجلسي النواب حمودة سيالة والأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي.

أفاد المصرف المركزي بعزمه على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير مع تأجيل المزايا والعلاوات والمكافآت وما في حكمها لحين وضع الترتيبات المالية للعام الجاري.

وأكد المصرف المركزي في الـ10 فبراير أن الإيرادات النفطية لليبيا في يناير 2020 هي صفر وذلك جراء إغلاق الموانئ التي ترتب عليها خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار، وفق تقدير المصرف حينها.

ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير كانون الثاني بسبب إغلاق موانئ وحقول من جانب مجموعات تابعة لخليفة حفتر، بعدما كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل التوقف.

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